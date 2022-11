Mercato : un grand favori se dégage pour s'offrir Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo est un homme de parole. Le 16 août dernier, alors que de nombreuses rumeurs et informations circulaient au sujet de son avenir à Manchester United, la star portugaise avait promis qu'elle livrerait sa version des faits. « Vous la saurez quand une interview sera faite dans quelques semaines. Les médias ne racontent que des mensonges. Ces derniers mois, sur 100 actualités à mon sujet, seules 5 étaient vraies. Imaginez comment c'est. Gardez ce conseil.» Pratiquement trois mois après, l'ancien joueur du Real Madrid a tenu sa parole et a lâché ses vérités lors d'un entretien avec Piers Morgan.

CR7-MU, le divorce

Un entretien relayé par The Sun dans lequel CR7 sort la sulfateuse avec dans sa ligne de mire Erik ten Hag et Manchester United. « Est-ce qu'ils ont tenté de me virer ? Oui, pas seulement le coach, mais deux trois gars (en interne) ont tenté de me faire partir, a d'abord lâché l'ancien du Real Madrid. Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche, les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison, mais aussi la saison dernière.»

Le joueur, qui en veut à son club d'avoir douté de lui cet été lorsqu'il avait manqué la pré-saison pour rester au chevet de sa fille de trois mois malade, en a remis une couche par la suite. « Je n'ai pas de respect pour lui (Ten Hag) parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi.» Le divorce semble donc consommé entre l'attaquant de 37 ans et son club, où le staff comme les joueurs ont été déçus de sa sortie médiatique coup de poing à leur retour de Londres. Une ville où Cristiano Ronaldo pourrait poser ses valises au mois de janvier.

Une union avec Chelsea en janvier ?

En effet, pour le London Evening Standard, un club de la capitale anglaise est plus que jamais favori pour accueillir CR7 cet hiver après ses déclarations fracassantes. Sans grande surprise, il s'agit de Chelsea. Football London confirme d'ailleurs que Todd Boehly espère toujours l'accueillir et qu'il s'emploie pour y parvenir. Il faut rappeler que l'homme d'affaires américain, qui a une bonne relation avec l'agent de CR7 Jorge Mendes, était déjà sur le coup l'été dernier. Il avait poussé pour le recruter mais Thomas Tuchel, qui avait été conseillé par Ralf Rangnick, avait refusé. Depuis, l'Allemand est parti et a été remplacé par Graham Potter.

Ce dernier devra donner son accord, lui qui doit être attentif au cas CR7 à MU. Mais le LES estime que les Londoniens sont aujourd'hui les mieux placés pour accueillir Cristiano Ronaldo, dont le nom est aussi cité en MLS. Ils sont toujours en course en Ligue des Champions, une compétition qu'il veut absolument jouer. Mais si jamais il venait à rejoindre les Blues, il n'est pas assuré de la jouer l'an prochain puisque Chelsea est actuellement 8e de Premier League avec 21 points et moins bien classé que MU (5e, 26 points). Il reste toutefois encore du temps au club londonien pour inverser la tendance. Avec un CR7 revanchard, Chelsea y arrivera peut-être. Et ce n'est a priori pas MU, qui veut ouvrir la porte au départ du joueur libre en 2023, qui mettra des bâtons dans les roues aux Blues.