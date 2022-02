Barça : Pedri pas satisfait par le match nul contre l'Espanyol

La suite après cette publicité

Buteur face à l’Espanyol, le milieu de terrain du FC Barcelone Pedri est revenu sur la performance de son équipe qui a décroché un match nul (2-2) grâce à un but dans les arrêts de jeu de l’attaquant hollandais Luuk De Jong. Le Canarien aurait préféré une victoire même si ce résultat permet au Barça, actuellement 4e de Liga, de continuer sa série de huit matchs sans défaite en championnat.

« Le but de Luuk nous fait du bien mais nous venions pour prendre les trois points. Nous aurions dû contrôler le jeu et être plus patients. Je suis content d'avoir marqué. Nous nous entendons bien avec Gavi et notre célébration en est la preuve » a expliqué l’Espagnol de 19 ans. Revenu de blessure fin janvier Pedri a joué seulement neuf matchs avec les Blaugranas depuis le début de la saison et inscrit deux buts.