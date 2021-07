PSG : Ismaël Gharbi tape à la porte de l'équipe première

Le PSG a connu sa première contre-performance durant sa préparation. Après une victoire autoritaire sur Le Mans 4-0 en milieu de semaine, le club de la capitale a cette fois dû se contenter d'un nul contre Chambly 2-2 au centre Ooredoo. Alors, certes, il manquait de très nombreux internationaux (Ramos, Danilo, Donnarumma, Verratti, Wijnaldum, Sarabia, Kimpembe, Mbappé, Di Maria, Paredes, Marquinhos et Neymar pour ne citer qu'eux) mais les présences de Navas, Kehrer, Gueye et Icardi en première période, puis de Rico, Kurzawa ou encore de Draxler en seconde mi-temps auraient dû suffire à l'emporter. Au lieu de ça, le PSG a été puni dans les derniers instants, alors que Rico a laissé le ballon lui filer sous le bras sur le premier but camblysien.

Il y a tout de même quelques enseignements positifs à tirer de cette rencontre et notamment l'apport des jeunes. Certains profitent pleinement de l'absence des stars comme El Chadaille Bitshiabu, Bandiougou Fadiga, Xavi Simons et surtout Ismaël Gharbi. Ce dernier a joué tout le match, finissant même avec des crampes, et après avoir déjà accompli les 90 minutes contre Le Mans. Comme il y a trois jours, le milieu offensif s'est distingué. Après avoir provoqué le penalty, permettant à Icardi d'ouvrir le score, c'est lui qui a mis sur orbite Simons sur la seconde réalisation du PSG. Il est aussi à l'origine du mouvement aboutissant au poteau de Draxler. À 17 ans tout juste et pour ses premiers pas en équipe première, voilà qu'il parvient à tirer son épingle du jeu.

Le polyvalent Gharbi plaît à Pochettino

«C’est un rêve depuis tout petit de commencer avec les professionnels, surtout avec mon club de cœur. Mon intégration se passe bien, tout le monde m’a bien accueilli. Il y a de la pression mais elle est positive. Je me sens à l’aise. Tous les joueurs me mettent en confiance pour aider l’équipe», assure le créatif meneur de jeu au micro de PSG TV après la rencontre. Durant cette partie, on l'a vu jouer sur le côté gauche, puis dans l'axe, dans un rôle de faux neuf après la sortie d'Icardi, pour enfin occuper le flanc droit de l'attaque. Une polyvalence dont s'est servi Pochettino. «Mon premier poste, c’est ailier gauche. Après on m’a mis dans l’axe, en huit ou dix. Je me sens à l'aise sur le côté droit aussi », prévient l'intéressé, sous contrat aspirant au PSG jusqu'en 2022.

Nul doute qu'il arrive à s'immiscer dans l'esprit de Pochettino, lequel l'avait déjà convoqué la saison passée lors d'un déplacement en Ligue des Champions face au Bayern Munich. «C’est une opportunité pour les jeunes joueurs, insiste l'entraîneur parisien au média du club. Je suis content du travail réalisé. C’est important pour eux de connaître l’équipe première et cette sensation. Ça monte progressivement avant les premiers matches officiels. Il faut les intégrer et leur donner des opportunités. Il y a les jeunes de 16, 17, 18 ans, ils ont besoin d’expérience pour les faire devenir des hommes. C’est mon rôle comme entraîneur.» Forcément, Ismaël Gharbi aura du mal à se faire une place dans l'effectif pléthorique du PSG cette saison mais entre la préparation et les départs à venir de certains, il a tout de même une carte à jouer.