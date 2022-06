Real Madrid : Marco Asensio plus proche que jamais du départ

En fin de contrat en juin 2023 avec le Real Madrid, Marco Asensio (26 ans) se rapproche inexorablement d'un départ. Très largement courtisé sur la scène européenne, l'attaquant des Merengues semble désormais prêt à accepter des offres comme le révèle SPORT ce vendredi.

Et pour cause. Fort d'une belle valeur marchande malgré sa situation contractuelle, l'international espagnol pourrait rapporter un joli chèque à la Casa Blanca. D'autant plus que les négociations autour d’une éventuelle prolongation semblent, aujourd'hui, bloquées. Entre le Real et Asensio, l'histoire touche à sa fin.