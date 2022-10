OM-ACA : la joie mesurée d'Oumar Gonzalez

L'AC Ajaccio s'est offert une victoire de prestige face à l'Olympique de Marseille ce samedi après-midi (2-1), dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Interrogé quelques instants après le coup de sifflet final, le défenseur central Oumar Gonzalez s'est félicité de ce deuxième succès en championnat, qui est le fruit d'un effort de toute l'équipe.

«C'est le travail fourni au quotidien. On était pas payés contre Clermont, il y avait 1-1 et on avait craqué à la fin. Là, on a été solidaires, courageux. Avec de l'abnégation, on pouvait voir que rien n'est impossible, et en plus, on a joué avec nos armes et il faut continuer comme ça parce que tout le monde nous enterre», a-t-il déclaré au micro de Prime Video.