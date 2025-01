PL : Arsenal se fait piéger par Brighton

Suite de la 20e journée de Premier League ce samedi avec Arsenal qui se déplaçait sur la pelouse de Brighton. En très grande forme, la formation de Mikel Arteta restait sur une série de 9 matches sans défaite en championnat. Il fallait donc continuer sur cette lancée pour espérer se rapprocher de Liverpool, seul leader actuellement. Et tout commençait bien pour Arsenal dans ce match avec l’ouverture du score de la pépite Ethan Nwaneri. Après un beau numéro, il finissait du gauche et donnait l’avantage aux siens (1-0, 16e). Son deuxième but de la saison. Il devenait ainsi le sixième joueur de l’histoire à marquer plus d’un but en Premier League avant ses 18 ans (et le premier d’Arsenal) après Wayne Rooney (7), Michael Owen (5), Danny Cadamarteri (3), James Milner (3) et Federico Macheda (2).

Mais au retour des vestiaires, Brighton montrait un autre visage, bien plus séduisant et finissait par égaliser. William Saliba était coupable d’une faute originale dans la surface puisqu’en voulant jouer le duel de la tête, il touchait le crâne de Joao Pedro qui venait de le devancer. L’attaquant brésilien ne tremblait pas et transformait lui-même le penalty (1-1, 61e). De quoi pousser les Gunners à réagir pour s’imposer et ne pas manquer une occasion de mettre la pression sur les Reds. Mais dans une fin de match ouverte, les coéquipiers de Declan Rice manquaient de précision dans le dernier geste et laissaient aussi des espaces à Brighton en contre. Finalement, le score ne bougera plus. Arsenal continue d’être invaincu, mais Arsenal perd deux points qui peuvent couter cher dans la course au titre. Un mauvais résultat car Liverpool peut s’envoler en tête ce dimanche avec encore 2 matches en moins.