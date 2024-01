Le Real Madrid prépare un sale coup à Manchester City, la révélation forte de Cristiano Ronaldo sur son avenir

Une pépite brésilienne dans le viseur du Real Madrid

Le Real Madrid se concentre sur l’opération Liga comme l’affiche le journal AS sur sa Une, après l’élimination en Coupe du Roi face à l’Atlético de Madrid. C’est Almeria que le Real Madrid accueille cette après-midi, un adversaire qui a tenu en échec Girona, l’actuel leader de la Liga. D’ailleurs, Marca rapporte qu’un nouveau joueur de l’écurie espagnole intéressé les Madrilènes. Il s’agit de Yan Couto, le latéral de Girona, prêté par Manchester City. Le Real Madrid commence à préparer la succession de Dani Carvajal pour éviter le même problème qu’à gauche, où le remplaçant de Marcelo n’a toujours pas été trouvé. Le profil polyvalent du Brésilien de 21 ans plaît à Madrid. Pour le moment, le club espagnol a simplement pris des renseignements. Manchester City pourrait de son côté le rapatrier à la fin de la saison, mais il faudra pour cela renouveler son bail qui se termine en 2025.

L’Europe ne verra plus Cristiano Ronaldo

Présent à la cérémonie des «Globe Soccer Awards», le quintuple ballon d’or a donné son opinion sur de très nombreux sujets. Certaines déclarations de l’intéressé ont vivement fait réagir, comme lorsqu’il a comparé la Saudi Pro League à la Ligue 1. Pour Record, l’attaquant d’Al Nassr a accepté de parler un peu plus de lui. À bientôt 39 ans, CR7 se rapproche doucement de la fin de sa carrière. Si certains supporters espéraient un nouveau come-back, dans son club formateur, à savoir le Sporting pour y finir sa carrière, sa réponse relayée dans les pages intérieures risquerait de décevoir ces derniers. «Jouer dans la Ligue portugaise n’a aucun sens. Je vais avoir 39 ans dans quelques jours, je vais jouer cette saison restante et une autre année à Al Nassr, c’est ce que je veux le plus, et quand j’aurai 40, voyons ce qui va se passer», a-t-il expliqué. À la question de savoir ce que choisirait CR7 entre atteindre la mythique barre des 1000 buts et remporter l’Euro avec le Portugal, l’intéressé a répondu à 1000% le championnat d’Europe !

Mahrez répond aux critiques

L’Algérie a arraché le nul à la dernière seconde face au Burkina Faso, score final 2-2.. Les Algériens ont été menés deux fois et ont fait preuve de beaucoup de caractère pour revenir au score et rester en vie dans cette CAN. Pour le journal El Watan, on peut résumer cette rencontre à l’inefficacité des Algériens et à la réussite des Burkinabés. La star des Fennecs Riyad Mahrez, symbole de ce manque d’efficacité, est méconnaissable depuis le début de la compétition. L’ancien de Manchester City a poussé un coup de gueule au micro de BeIN Sports après la rencontre. «On n’écoute pas ce qui se dit. Toutes les personnes qui parlent et qui croient qu’on doit gagner tous nos matchs 3-0 et qui restent derrière leur téléphone et leur ordinateur… Franchement, on n’écoute pas ça du tout».