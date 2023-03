Man City : Haaland et Grealish trollent Ruben Dias

La suite après cette publicité

Ce mardi soir, Manchester City joue gros en Ligue des Champions. Les Skyblues vont le RB Leipzig en 1/8e de finale retour. Avant ce match important, les joueurs de Pep Guardiola sont plutôt détendus. C’est le cas de Jack Grealish et Erling Haaland. Les deux stars de City, qui s’entendent très bien, étaient présentes toutes les deux dans une voiture et elles ont décidé de distribuer un Oscar (en plastique) à un coéquipier explique The Sun.

Grealish, qui se filmait, a lancé : «ce prix est pour Ruben Dias qui est la plus grande fraude. Il est au gymnase quatre fois par jour mais nous ne voyons jamais rien. Rappelez-vous quand nous avons joué à Dortmund il y a quelques années et qu’il s’est fait détruire par cet homme…» Un homme qui est donc Haaland. Le Norvégien s’est pris au jeu et a répondu : «ouais, je veux dire, qu’il est tout le temps au gymnase. Et les résultats … où sont les résultats ? Il n’y a aucun moyen de les voir.» Une scène plutôt amusante qui a fait rire les supporters de Man City, qui ont réagi avec humour.

À lire

La remontrance de Pep Guardiola à Kevin De Bruyne, la Juventus change d’avis sur Paul Pogba

Pour ce match retour City - Leipzig, Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FM10. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur un premier but de Erling Haaland (coté à 2,90) pour tenter de remporter 29€.