Barça : Xavi s’en prend violemment aux journalistes après l’annonce de son départ

Xavi avait quelques mots à faire passer aux médias ce samedi après la défaite subie face à Villarreal (3-5). Présent en conférence de presse après l’annonce choc de son départ du Barça à l’issue de la saison, le technicien catalan s’est montré piquant face aux journalistes sur place. Selon lui, la presse ne fait que tirer le club vers le bas.

«Au moins vous ne me tuerez plus, comme vous savez déjà que je pars dans quelques mois. Tout sera plus calme. Être entraîneur du Barça est tellement difficile. Vous voyez comment ils vous tuent, ils vous critiquent, cela vous affecte. À un moment donné, vous commencez à vous demander : est-ce que ça vaut le coup ?, a questionné l’entraîneur de 44 ans. J’ai pris la décision de partir il y a quelque temps. Tu me demandais si je voulais être Alex Ferguson du Barça. La vérité est qu’il n’y aura jamais de Ferguson ici. C’est impossible. Vous ne le permettrez pas. C’est la vérité. Cela est arrivé à tous les managers de Barcelone après un certain temps. Vous finissez par partir parce que ça ne vaut pas la peine de continuer. Il n’y aura jamais de Ferguson au club. Vous ne permettrez pas à quelqu’un de rester aussi longtemps.»