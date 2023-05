Union Berlin : la folle adaptation d’Aïssa Laïdouni

Formé au SCO d’Angers, Aïssa Laïdouni s’est rapidement exporté en Europe après des courts passages à l’échelon inférieur en France. Passé par la Roumanie, il s’est ensuite révélé en Hongrie en devenant le meilleur joueur de l’année avec le Ferencváros TC (9 buts en 103 rencontres disputées). Le milieu de terrain de 26 ans avait pu participer au Mondial 2022 avec la Tunisie, où il avait fait forte impression. Notamment lors du match face au Danemark (0-0), où il a été élu homme du match avec cinq duels gagnés (83 %) et huit ballons récupérés.

Des performances qui ont attiré l’œil de l’Union Berlin, qui ne finit plus de surprendre en Bundesliga. Recruté en janvier dernier pour un montant de quatre millions d’euros, Aïssa Laïdouni est d’ailleurs devenu un élément important de l’Union, où il s’est parfaitement intégré au sein du milieu de terrain formé par Urs Fischer. Laïdouni n’a pas tardé pour se faire remarquer avec l’Eisern Union, puisque quelques jours seulement après son arrivée, il a réalisé une performance solide lors de la double-confrontation contre l’Ajax Amsterdam, en 1/16e de finale d’Europa League.

Un style de jeu parfait pour Urs Ficher

Depuis, il a fait preuve d’une belle capacité d’adaptation dans son nouvel environnement avec 13 titularisations depuis son arrivée en Allemagne. Positionné en tant que milieu de terrain central du 3-4-3 composé par Fischer, le Tunisien fait preuve d’un travail box-to-box de qualité, dans une équipe avec un style de jeu défensif, porté sur la contre-attaque. «Il est le type de joueur avec de l’audace et de la valeur. Laidouni se révèle surtout lorsque l’Union Berlin a le ballon. Avec son flair et sa créativité, il est l’homme des moments de surprise», écrivait Kicker, en avril dernier.

À la lutte pour une quatrième place en Championnat avec Fribourg, synonyme de qualification en Ligue des Champions, le club berlinois doit s’imposer contre le Werder Brême lors de la dernière journée et possède son destin en main pour obtenir un ticket historique vers la plus belle des compétitions de clubs. Auteur de deux buts sur les deux derniers matches de Bundesliga, Aïssa Laïdouni entend bien réitérer, le week-end prochain, pour offrir la victoire à son public et mettre le feu à l’An der Alten Försterei, le stade de l’Union Berlin.