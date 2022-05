Manchester City : la statue de Kun Agüero dévoilée !

Aguerooooooooo ! Le cri du commentateur de la télévision britannique est devenu mythique. La célébration du buteur argentin, torse nu, le maillot qui virevolte dans l’air irrespirable de Manchester, l’est tout autant. Désormais, Sergio Agüero, buteur décisif face aux Queens Park Rangers, lors de l’ultime journée du championnat d’Angleterre en 2012, accompagnera les déambulations des supporters aux abords de l’Etihad Stadium.

Un but pour l’histoire, synonyme de premier titre national (hors FA Cup) depuis 1968, arraché au nez et à la barbe du rival de Manchester United, qui quelques instants aura cru l’emporter. Cela valait bien un hommage. La statue de l’attaquant argentin de 33 ans, retiré du football pour des raisons de santé, a été dévoilée ce vendredi. El Kun Agüero a inscrit 260 buts et délivré 73 passes décisives en 390 apparitions sous le maillot des Skyblues, de 2011 à 2021.