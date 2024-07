Espagne : la franche mise au point de Luis de la Fuente sur Lamine Yamal

Que dire de la progression de Lamine Yamal depuis un an ? Prodige du FC Barcelone, l’ailier droit de 16 ans est devenu une sensation sur la planète football et s’est très vite imposé comme un titulaire au sein du club culé. Tellement fort depuis, il a poursuivi sur sa lancée avec un Euro de grande qualité jusqu’ici avec l’Espagne. Danger numéro 1 de la Roja à son jeune âge, le gaucher n’en finit plus d’impressionnant. Etincelant depuis le début du tournoi, le numéro 19 ibérique a néanmoins connu une rencontre plus compliquée ce samedi face à l’Allemagne. À tel point que Luis de la Fuente a décidé de le remplacer à l’heure de jeu par son coéquipier en club Ferran Torres. Une décision surprenante qui avait provoqué une incompréhension chez le joueur. Et alors que l’on pouvait penser que ses états d’âme étaient encore d’actualité, Luis de la Fuente a mis les choses au clair ce dimanche.

En effet, dans un entretien réalisé par AS, le sélectionneur espagnol a assuré que Lamine Yamal n’était pas en colère après sa sortie rapide contre la Mannschaft : «je ne l’ai pas vu en colère du tout. La priorité ici, c’est l’équipe, c’est la maxime que nous avons ici. Je pense qu’il est devenu à la mode de mal l’interpréter. Pour moi, un joueur peut avoir l’ambition de jouer. Mais cette bouderie est un manque de respect pour la personne qui entre sur le terrain. Cela ne me convient pas. Un joueur doit comprendre que l’équipe passe avant tout et que, s’il est remplacé, celui qui entre en jeu a aussi le droit de jouer. Lamine n’est pas parti fâché. C’est un type exceptionnel et nous avons une relation magnifique, mais il faut comprendre qu’il n’y a pas que Lamine et Nico, qui semblent être à la mode, qui jouent ici. Nous avons Ferran, Ayoze, Olmo, Oyarzabal. Et ils peuvent jouer au plus haut niveau, comme ils le font. Nous avons une grande polyvalence et la possibilité d’aligner beaucoup de joueurs. C’est très bien d’avoir une équipe type, mais chaque match a ses propres nuances et nous pouvons avoir l’impression qu’il faut être différent. Lamine est un garçon fantastique, extraordinaire, et il doit savoir qu’en football, un jour, il faut jouer plus et un autre moins.»