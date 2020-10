Quand Angel Di Maria aurait pu jouer à Cologne

Parfois certaines actuelles stars du football sont passées à un souffle d'une trajectoire tout autre. Sans l'éruption du volcan islandais Eyjafjöll qui a paralysé les avions européens en 2010, Robert Lewandowski aurait pu signer à Blackburn. L'attaquant polonais qui sévit désormais en Bundesliga avec le Bayern Munich a finalement vu son transfert en Angleterre échouer et il avait rejoint le Borussia Dortmund. En 2007, Angel Di Maria aurait ainsi pu rejoindre le FC Cologne. L'ancien coach du club allemand Christoph Daum dans son autobiographie Always at the Limit est revenu sur cet épisode.

Alors que l'ailier évoluait au Club Atlético Rosario Central et n'avait pas encore rejoint Benfica, Christoph Daum avait remarqué les qualités du joueur. Il avait été tout de suite impressionné et avait demandé à ses dirigeants de lancer les négociations. Cependant le conseiller d'Angel Di Maria avait notifié un refus puisque l'équipe allemande évoluait alors en deuxième division.