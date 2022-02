Bayern : Julian Nagelsmann recadre Benjamin Pavard

Au micro de Sky, le coach du Bayern Munich Julian Nagelsman est revenu sur la prestation de Benjamin Pavard lors de la victoire bavaroise samedi face à Leipzig (3-2). Le technicien allemand n’était pas satisfait de son défenseur, qui n’a selon lui pas respecté « une consigne très claire » pour défendre sur l’ancien Parisien Christopher Nkunku.

« Ça m'énerve un peu, parce que l'on avait un plan de jeu spécifique. Nkunku fait toujours les mêmes courses, il s'excentre un peu puis prend la profondeur. J'ai donné une consigne très claire. Dans ces cas de figure, nous devions juste l'empêcher de s'engouffrer dans la profondeur et ne pas chercher à récupérer le ballon. Sur le but, Benji a fait un pas de trop en avant parce qu'il a pensé qu'il pouvait intercepter la passe. Le but est tout à fait évitable » a expliqué l’entraineur du Bayern concernant l’erreur du défenseur de l’Equipe de France sur le deuxième but de Leipzig inscrit par Nkunku.