PL : Everton s'impose à Sheffield, Brighton et Newcastle dos à dos

Les Toffees avaient un match difficile ce soir pour la 37e journée de Premier League. Mais les Liverpuldiens ont fait le boulot en s'imposant sur la pelouse de Sheffield United, qui enchaînait pourtant les succès à la maison. Une victoire 1-0 grâce à une réalisation de Richarlison juste au retour des vestiaires (46e). Everton est onzième, Sheffield United huitième.

Dans l'autre match de la soirée, Brighton et Newcastle se sont quittés sur le score de 0-0. Un match qui n'avait plus d'enjeu entre le quinzième et le treizième du championnat, déjà sauvés et trop loin de l'Europe.