OM : Amine Harit défend Azzedine Ounahi

Recruté l’hiver dernier, Azzedine Ounahi a connu des hauts et de nombreux bas à l’OM. Mais le Marocain peut compter sur le soutien de son coéquipier et compatriote Amine Harit. De passage devant la presse ce mardi, l’ancien joueur du FC Nantes a défendu Ounahi (2 buts et 0 passe décisive en 12 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, dont 9 titularisations).

«Il est mieux depuis quelques semaines. Le pauvre, il a eu des choses qui ont fait qu’il était mal mentalement et physiquement. Il a eu une blessure au doigt de pied, puis au dos. Ensuite, il a vécu des choses privées dures à encaisser. C’est un jeune joueur qui est arrivé dans un gros club après une Coupe du monde où il a été très bon. Il a fallu digérer. On connaît son talent, ses qualités. Il a besoin de confiance, il marche à l’affect. Je le sens de mieux en mieux. Je pense que durant les prochaines semaines, on aura besoin de lui.» Ounahi appréciera.