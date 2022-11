Cameroun - Serbie : les compositions officielles

La Coupe du monde 2022 se poursuit ce lundi avec la fin de la deuxième journée dans le groupe G. Le Cameroun croise le fer avec la Serbie et gare au perdant. Les Lions Indomptables s'articulent en 4-3-3 avec Devis Epassy dans les cages derrière Collins Faï, Jean-Charles Castelletto, Nicolas Nkoulou et Nouhou Tolo. Dans l'entrejeu, on retrouve André-Franck Zambo Anguissa, Pierre Kunde Malong et Martin Hongla. Enfin, Bryan Mbeumo et Karl Toko Ekambi accompagnent Eric Maxim Choupo-Moting en attaque.

De leur côté, les Aigles Blancs optent pour un 3-4-2-1 où Vanja Milinković-Savić officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Nikola Milenković, Miloš Veljković et Strahinja Pavlović. Les rôles de pistons sont tenus par Andrija Živković et Filip Kostić alors que Saša Lukić et Nemanja Maksimović se retrouvent dans le double pivot. Enfin, Dušan Tadić et Sergej Milinković-Savić sont positionnés en soutien d'Aleksandar Mitrović.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Cameroun : Epassy - Faï, Castelletto, Nkoulou, Tolo - Zambo Anguissa, Kunde Malong, Hongla - Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi

Serbie : V. Milinkovic-Savic - Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic - Zivkovic, Maksimovic, Lukic, Kostic - Tadic, S. Milinkovic-Savic - Mitrovic