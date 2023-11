Bayern Munich : Manuel Neuer est content d’être de retour

Manuel Neuer a refoulé les pelouses depuis le 28 octobre dernier. Absent depuis décembre 2022 suite à une grave blessure à la jambe, le portier allemand a enchaîné trois matches depuis son retour et a confirmé son bon retour avec deux clean sheet. Vainqueur de la Ligue des Champions en 2013 et 2020, le champion du monde 2014 va retrouver la scène continentale ce mercredi contre Galatasaray (21h).

Présent en conférence de presse pour l’occasion, le gardien de 37 ans a fait part de sa joie de refouler les pelouses européennes : «je suis heureux de pouvoir rejouer au football. Cela doit être dit très clairement. Je suis content que ça ait si bien fonctionné. Bien sûr, le corps réagit toujours, c’est tout à fait normal après une blessure aussi longue et grave. Avec ce long temps d’arrêt, il est aussi normal que les choses ne se passent pas toujours bien. Je me sentais vraiment bien avant les matchs. Après, c’est important pour moi que je m’occupe toujours de tout, que je vais toujours chez les thérapeutes respectifs et que je m’occupe des petits chantiers.»