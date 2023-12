Ligue 1 : Le Havre fait tomber l’OGC Nice

Et si c’était le bon week-end pour l’OGC Nice? Entre la défaite de Monaco hier à Louis II contre l’OL et le déplacement difficile du PSG à Lille, trois jours après la Ligue des Champions, le Gym devait sans doute se dire qu’il y avait une opportunité à saisir. Francesco Farioli remplaçait numériquement Terem Moffi, blessé avant le coup d’envoi par Guessand et il fallait également mettre de côté l’extra sportif. La semaine a été un peu perturbée par le procès de Christophe Galtier. Le Havre devait quant à lui trouver des solutions pour remédier à ses problèmes collectifs, notamment offensifs. Luka Elsner décidait d’ailleurs de titulariser Sabbi à la place d’Alioui. Un choix particulièrement judicieux puisque l’Américain frappait dès la 5e minute, profitant de la grossière erreur de main de Bulka pour ouvrir le score (1-0, 5e), et inscrire son premier but de la saison. Cueilli à froid, le Gym tentait de réagir par l’intermédiaire de Guessand (9e), tandis que Desmas préservait les siens face à Rosario par deux fois (14e, 28e). Un manque de réalisme qui finissait par se payer cash puisqu’à l’inverse, Sabbi y allait de son doublé d’un tir canon dans la lucarne opposée (2-0, 35e). Un but magnifique et enchanteur pour un public, qui attend sa première victoire à domicile depuis le 9 septembre.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Nice 32 16 8 9 5 2 17 9 9 Le Havre 19 16 -2 4 7 5 16 18

Les Niçois ne baissaient pas les bras mais le mauvais jour se confirmait. Ils affichaient pas mal de maladresses techniques, en plus d’un manque de créativité devant. Cette faible spontanéité obligeait Farioli à faire entrer Sanson à la pause à la place de Ndayishimiye. Problème, ce changement n’avait pas le temps de faire effet puisque Bard accrochait maladroitement Négo dans la surface, permettant à Mohamed Bayo de marquer sur penalty (3-0, 51e). Cette fois, Nice abdiquait de manière définitive et aurait même pu être plus lourdement sanctionné sans cette intervention de Bulka devant Casimir (67e). Ce début de soirée prenait tout de même une mauvaise tournure pour les Aiglons. Déjà dans le dur et souvent éliminé facilement, Jean-Clair Todibo réagissait de mauvaise manière après une semelle de Grandsir. L’international français est allé régler ses comptes tout seul, provoquant son expulsion et celle de l’ancien Brestois (81e). A dix contre dix, Louchet parvenait tout de même à réduire la marque (3-1, 90e+1) sans empêcher la défaite de la meilleure défense de Ligue 1. Les Normands remontent à la 9e place alors que le Gym reste 2e.