Real Madrid : Eden Hazard de nouveau blessé ?

Décidément, c’est presque devenu une habitude. Depuis son arrivée au Real Madrid à l’été 2019, Eden Hazard a déjà connu plus de dix blessures et a raté cinquante-et-une rencontres avec les Merengues. Et seulement quatre jours après être revenu d’une blessure musuculaire qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plus d’un mois, le Belge aurait semble-t-il fait une rechute.

C’est une nouvelle qui ne devrait pas plaire aux supporters du Real Madrid. Selon les informations du Chiringuito, Eden Hazard (30 ans) ne s’est pas entraîné avec le groupe ce lundi à seulement un jour du match décisif en Ligue des Champions face à l’Atalanta. Pour le moment, il n'y a encore aucune confirmation sur une éventuelle blessure, mais l’ancien joueur de Chelsea pourrait bien être forfait pour ce match.