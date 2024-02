Brest - Nice : les compositions officielles

Choc inattendu ce dimanche à Brest. Les Bretons accueillent l’OGC Nice dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1 (à suivre à partir de 17h05 dans notre direct commenté). 3es du championnat avant ce week-end et invaincus depuis 8 matchs, ils sont opposés au dauphin du PSG et pourraient le doubler en cas de succès.

Roy présente un 4-3-3 classique avec deux changements par rapport au match à Paris (2-2). Camara, Lees-Melou et Doumbia sont toujours dans l’entrejeu, tandis que Del Castillo est désormais accompagné par Satriano et Pereira Lage sur le front offensif. De son côté, le Gym se présente avec un schéma différent que celui face à Metz (1-0), Boudaoui remplaçant numériquement Cho. Guessand est épaulé par Laborde en attaque tandis que Sanson, Ndayishimiye et Thuram enchaînent au milieu de terrain. Farioli pourrait mettre en place une défense à trois.

Les compositions :

Brest : Bizot - Lala, Chardonnet, Brassier, Locko - Camara, Lees-Melou, Magnetti - Del Castillo, Satriano, Pereira Lage.

Nice : Bulka - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Boudaoui, Sanson, Ndayishimiye, Thuram - Laborde, Guessand.