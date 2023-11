Coupe du Monde U17 : la France corrige les Etats-Unis et continue sa folle série

Suite de la Coupe du Monde U17 ce samedi avec l’équipe de France qui voulait poursuivre son sans-faute. La formation emmenée par Jean-Luc Vannuchi, qui s’était imposé face au Burkina Faso (3-0) et la Corée du Sud (1-0), s’en allait défier les USA. L’équipe américaine avait également connu deux victoires sur ce début de compétition. L’enjeu de cette rencontre était donc de savoir qui allait s’emparer de la première place du groupe. Les Bleuets n’avaient ainsi besoin que d’un nul pour assurer et ainsi affronter le second du groupe D, à savoir le Sénégal.

Pour cette rencontre, l’ancien coach d’Auxerre décidait de faire tourner son équipe en donnant du temps de jeu à des joueurs qui n’avaient pas encore disputé la moindre minute dans ce Mondial U17. Pour autant, on retrouvait en attaque des visages connus à savoir Joan Tincres (Monaco), Yanis Issoufou (Montpellier) ou encore Tidiane Diallo (Strasbourg). Le jeune de Clermont Mohamed-Amine Bouchenna profitait de ce match pour engranger quelques minutes dans cette compétition alors que les États-Unis faisaient également tourner.

La France enchaîne

En début de rencontre, les deux équipes semblaient s’observer et pas vraiment prendre de risque. Les Bleuets, bien en place, géraient leur rencontre sans frayeur et on finissait presque pas s’ennuyer devant le jeu des deux équipes. Il fallait attendre le temps additionnel de la première période pour voir une différence et des espaces. Et la France en profitait directement. Sur un très bon travail de Mohamed-Amine Bouchenna, c’est le Monégasque Joan Tincres qui ouvrait le score (son deuxième but dans la compétition) en reprenant en première intention le centre.

Au retour des vestiaires, le match repartait sur les mêmes bases. La France, tout en gestion face à une équipe américaine qui se savait déjà qualifié, n’était pas inquiétée. Elle finissait même par inscrire deux nouveaux buts en fin de rencontre. Joan Tincres s’offrait un doublé en profitant d’un cafouillage de la défense américaine alors que le grand défenseur central Bastien Meupiyou (Nantes) entré en jeu à la mi-temps, scellait la victoire de son équipe (3-0). La France poursuit sa belle série, n’a toujours pas encaissé le moindre but dans ce tournoi, et affrontera donc le Sénégal ce mercredi. Le Sénégal sera d’ailleurs privé d’Amara Diouf, sa star, blessé.