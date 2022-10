FFF : Noël Le Graët va organiser un séminaire avec son comex

Dans la tourmente depuis plus d'un mois, suite aux révélations de certains SMS à caractère sexuel envoyés à des salariées de la Fédération, le président de la Fédération Française de Football (FFF), Noël Le Graët va organiser un séminaire avec son comité exécutif, loin des projecteurs de Clairefontaine, selon les informations de L'Equipe afin de ressouder une fédération plus que jamais touchée par un climat négatif, et aussi renforcer son statut à l'approche de son mi-mandat. Aucune date n'a pour le moment été dévoilée.

A 80 ans, Le Graët ne semble pas enclin à laisser son fauteuil de président de sitôt malgré toutes les accusations et autres enquêtes de surveillance du ministère des Sports. Une réunion était normalement prévue cette semaine mais aurait été annulée et remplacée par un court entretien téléphonique ce lundi avec comme principal dossier : la candidature de la France à l'organisation de l'Euro féminin 2025.