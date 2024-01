Antoine Griezmann rend fou l’Atlético de Madrid, Manchester United veut s’offrir le gros coup Matthijs de Ligt

Griezmann, le héros de l’Atlético

En Espagne, nous avions droit à un choc en 8es de finale de la coupe du roi entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid ! Cette fois, les Colchoneros ont pris leur revanche, après la défaite en Supercoupe, la semaine dernière, et se sont imposés (4-2) au terme de la prolongation. Et comme souvent, c’est notre Grizou national qui a relancé l’Atlético. Au début de la prolongation, Antoine Griezmann a trouvé le chemin des filets pour permettre à son équipe de prendre les devants. AS ne s’y trompe pas en placardant sur sa Une que c’est «la coupe de Griezmann. L’Atlético se qualifie pour les quarts de finale au terme d’un match éprouvant et difficile, avec prolongation. Un but magnifique du Français fait basculer le match», juge le quotidien madrilène. Même son de cloche sur la couverture de Marca qui estime que l’on a à faire à «un Atlético géant. Victoire épique des Colchoneros dans une nouvelle prolongation. Griezmann fait la différence en marquant un but à la 100e minute. Le Real Madrid a répondu en poussant ses adversaires dans leurs derniers retranchements.» Bref, le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético a encore éclaboussé cette rencontre de son talent et contre le rival madrilène, c’est toujours un peu plus spécial.

Manchester United veut Matthijs de Ligt

Les Red Devils vont peut-être réussir à se renforcer, notamment en défense car La Gazzetta dello Sport annonce que Matthijs de Ligt pourrait quitter le Bayern Munich et forcément Manchester veut en profiter. Selon le journal au papier rose : «La relation avec l’entraîneur Tuchel est froide, l’ancien joueur de la Juve se retrouve de titulaire à quatrième choix avec l’arrivée de Kim et Dier. Après deux ans, on se dirige vers un divorce.» Sachant que le Bayern veut absolument Ronald Araujo cet été, forcément cela va pousser De Ligt vers la sortie. «Le joueur aimerait jouer davantage, mais l’entraîneur s’attendait à de meilleures performances. Ainsi, de malentendu en malentendu, le divorce avec le Bayern semble inévitable. Mais pas en janvier : l’effectif bavarois est réduit et pour le moment, le club n’a pas l’intention de le vendre. Mais en été, la situation va changer…» Et c’est bien Manchester United qui se tient prêt à saisir sa chance pour enrôler le Néerlandais !

La Juve veut trois joueurs pour son milieu

Le mercato de la Juventus fait la couverture de Tuttosport ce matin ! Le quotidien placarde que la «Juve achète au milieu» pour se relancer. «Un saut de qualité au milieu du terrain pour un retour en Ligue des Champions». Trois joueurs sont dans le viseur des Bianconeri : Heorhiy Sudakov, 21 ans, qui évolue au Chakhtar Donetsk. Il y a aussi Mikel Merino, 27 ans, très en forme sous les couleurs de la Real Sociedad et Teun Koopmeiners, 25 ans, qui fait forte impression à l’Atalanta. Sachant que la Vieille Dame veut toujours conserver Adrien Rabiot ! Selon Tuttosport, le Français pourrait renouveler son contrat dans les prochaines semaines. C’est en tout cas ce que veulent les deux parties mais pour que cela se concrétise, Rabiot a fixé comme objectif une qualification en Ligue des champions de son club. A noter le départ prochain, en prêt, de Moise Kean à l’Atlético de Madrid jusqu’à la fin de saison seulement si Angel Correa quitte les Colchoneros.