Real Madrid : le retour d’Éder Militão se précise

Bonne nouvelle pour le Real Madrid et Éder Militão. D’après les informations de AS, le Brésilien entre dans la dernière phase de sa récupération, après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, survenue en novembre dernier contre Osasuna. Ce nouvel épisode, après une blessure similaire au genou gauche en août 2023, a été un énorme coup dur pour le défenseur central. Opéré par le docteur Manuel Leyes, spécialiste du genou au Real Madrid, Militão a progressivement renforcé sa jambe blessée et amélioré sa stabilité, grâce à des exercices de force et de coordination, ainsi que des exercices cognitifs, similaires à ceux réalisés par Courtois lors de sa longue absence la saison dernière, en utilisant la réalité virtuelle.

Il a également utilisé la technologie pour des exercices subaquatiques à Valdebebas et dispose d’une chambre hyperbare chez lui pour la récupération à l’oxygène pur. Avec l’accord du club, le joueur de 27 ans poursuivra son travail au Brésil auprès de son préparateur physique personnel, Romário Queiroz, tout en restant suivi à distance par le staff médical madrilène. Mentalement, son entourage affirme qu’il est plus serein que lors de sa précédente blessure, ce qui pourrait accélérer son retour. Le Real Madrid, prudent sur les délais, espère néanmoins qu’il pourra reprendre la compétition d’ici la fin de la saison, avec en ligne de mire une éventuelle participation à la Coupe du Monde des Clubs en juillet.