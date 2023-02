OL : Jean-Michel Aulas envoie un message fort à Juninho

La suite après cette publicité

Juninho principal responsable des déboires lyonnais, voilà un refrain que Jean-Michel Aulas répète à l’envie. Invité à réagir face aux journalistes sur le mercato hivernal de l’Olympique Lyonnais, le dirigeant rhodanien en a également profité pour adresser quelques mots bienveillants à l’égard du Brésilien.

«Juninho est mon idole en tant que joueur et il y en a eu d’autres. Par contre, j’ai été ébloui par ce qu’il avait fait sur le terrain, et au lieu de confier un équipement de footballeur hors norme, je lui ai confié un équipement costume cravate, mais force est de constater qu’on n’a pas réussi ensemble. Quand il y a son anniversaire, je lui souhaite. Mais cet éblouissement, m’a peut être fait faire des bêtises. Il est le bienvenu, qu’il vienne, qu’on déjeune ensemble. Il n’y a aucun problème, on n’enlèvera jamais à Juni ce qu’il a été.»

