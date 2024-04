Le joli message de José Mourinho à John Terry

Intronisé au Hall of Fame de la Premier League, John Terry a enfin été récompensé par sa belle carrière en Angleterre. Arrivé en 2000 à Chelsea en provenance d’Aston Villa, l’ancien international anglais (78 sélections) a passé 17 ans à Londres, avant de revenir à Villa pour une dernière danse. Au total, Terry a disputé 492 matchs en Premier League, dont quelques uns sous les ordres de José Mourinho pendant six saisons. L’entraîneur portugais a d’ailleurs adressé un joli message à l’ancien défenseur central.

«Il fallait le faire et maintenant c’est fait. Je pense que pour tes enfants, c’est quelque chose de vraiment fantastique. Pour moi, tu es l’un des joueurs que j’ai eu le privilège d’entraîner pendant six saisons. Je suis très heureux et très fier. Tu le mérites, ta carrière a été incroyable et je suis très fier de ce que tu as accompli», a félicité Mourinho. Un message émouvant !