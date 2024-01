Supercoupe d’Espagne : une journaliste espagnole furieuse du traitement reçu en Arabie saoudite

Cette année, la Supercoupe d’Espagne se joue encore en Arabie saoudite, pays avec lequel la fédération a un accord jusqu’en 2029. Le Real Madrid affronte ce soir l’Atlético et demain, le FC Barcelone défiera Osasuna. Mais avant ces rencontres, une polémique a éclaté en Espagne. La célèbre journaliste Helena Pondis, qui suit notamment le Barça, a raconté avoir apprécié très modérément son expérience en dans le pays du Golfe.

La suite après cette publicité

« Je suis un peu en colère. À l’hôtel, je suis allée demander si je pouvais aller à la salle de sport et on m’a dit que les femmes ne pouvaient y aller que de 6 heures à 8 heures du matin. Ici, je me couche à 4 heures, donc je dormais deux heures pour aller m’entraîner. Ils m’ont dit 'non, non, ce sont les règles’. Ils m’ont dit que demain, si je le veux, ils m’ouvriront un cubbyhole, c’est-à-dire une pièce de deux mètres carrés où il n’y a pas de poids, pas d’élastiques, rien, pour que je puisse m’entraîner seul. Un pays qui allait s’ouvrir au monde… eh bien, dans un hôtel international, on m’enferme dans un cagibi parce que je ne peux pas m’entraîner avec mes collègues, avec lesquels je suis maintenant dans une chambre », a-t-elle confié au micro de la radio Cadena COPE.