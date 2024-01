Liverpool : la grosse sortie de Virgil Van Dijk sur Olivier Giroud

En Premier League, Virgil Van Dijk rayonne depuis près d’une décennie. Impérial dans les duels, le défenseur batave a pris une autre dimension quand il a rejoint Liverpool en 2017. En plus d’avoir remporté la Ligue des Champions et la Premier League, le natif de Breda est unanimement considéré comme l’un des meilleurs défenseurs qui n’ait jamais joué de l’autre côté de la Manche. Impérial dans les duels, précis dans sa relance et présent dans les grands rendez-vous, l’international néerlandais (64 sélections, 7 buts) a souvent inspiré la crainte chez les attaquants adverses. Pourtant, plusieurs buteurs ont réussi à le manœuvrer le temps d’un match.

En s’affrontant en Premier League et lors des rencontres internationales, Olivier Giroud et VVD ont souvent croisé le fer. Et pour l’ancien du Celtic Glasgow, le buteur de l’AC Milan est l’adversaire le plus coriace à qui il a eu à faire comme il l’a avoué dans une interview à France Football : «L’attaquant le plus dur contre qui j’ai joué ? Je crois que je vais rester sur Olivier Giroud. À chaque fois, on a l’impression de le tenir, de bien le marquer, mais il arrive toujours à marquer d’une manière ou d’une autre avec sa tête, son pied, son genou. Il a souvent marqué contre moi (sourire). Après, je ne dois pas oublier (Sergio) Agüero qui était très fort, (Erling) Haaland évidemment, Gabriel Jesus aussi. Tous rendent vos matches très difficiles.»