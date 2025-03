Barça : les joueurs ont appris le décès du médecin juste avant l’entrée sur le terrain

Ce samedi soir, le FC Barcelone a annoncé l’annulation de la rencontre face à Osasuna en raison du décès de Carles Miñarro Garcia, médecin du club. Une demande du vestiaire qui a été choqué d’apprendre la nouvelle. Selon les informations de la Cadena SER, les joueurs ont appris cette terrible nouvelle juste avant de rentrer sur la pelouse pour l’avant-match. Jules Koundé a en quitté la salle très ému.

La suite après cette publicité

Le média catalan explique aussi que Carles Minarro Garcia est décédé à l’hôtel de l’équipe, pendant la sieste quelques heures après le repas. Les joueurs ont donc été choqués d’apprendre sa disparition, lui qui était très proche de l’équipe et qui était apprécié pour son franc parler et son professionnalisme. Le report demandé par l’équipe a d’ailleurs été accepté par la Liga et Osasuna.