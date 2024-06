Le RC Lens enrôle le gardien Hervé Koffi

Le RC Lens tient sa première recrue de l’été. Comme nous vous l’annoncions récemment, le club artésien a finalisé l’arrivée du gardien expérimenté de Charleroi, Hervé Koffi (27 ans). International burkinabé (54 sélections), le droitier d’1m86 arrive dans la peau d’un numéro 1 bis, juste derrière Brice Samba et a signé pour quatre saisons et un montant d’environ 2,5 millions d’euros, selon nos indiscrétions.

La suite après cette publicité

«Un premier athlète vient renforcer les Sang et Or ! Gardien et titulaire indiscutable de la sélection du Burkina Faso (54 sélections), Hervé Koffi rejoint l’Artois en provenance du SC Charleroi, où il évoluait depuis trois saisons (92 rencontres). Dernier rempart complet, le joueur de 27 ans a paraphé un contrat de 4 années, le liant au Racing jusqu’en 2028», précise le club Sang et Or.