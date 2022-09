OM - LOSC : la réaction amère de Benjamin André

Après la défaite de Lille contre Marseille, Benjamin André est revenu sur les lacunes du club nordiste au micro de Canal + : «C’était un match difficile, je pense qu’on n’a pas assez coupé les actions sur nos pertes de balle, on savait qu’ils étaient très fort en transition. Quand on a perdu le ballon, on aurait dû faire des fautes, haché le jeu. C'est ce qu'ils ont très bien fait, mais voilà, c'était un match engagé et ça se joue sur un coup de pied arrêté. »

Le joueur de 32 ans s'est ensuite attardé sur l'intensité mise par les Marseillais au cours de la partie : «on savait en venant ici que ça serait un match intense, on a beaucoup couru donc ça n'a pas été facile avec la lucidité, mais je pense qu’on aurait pu mieux garder le ballon.» Enfin le milieu de terrain est revenu sur le rythme infernal des joueurs olympiens : «enchaîné tous les trois jours, c’est mieux, la semaine est moins longue, le meilleur entrainement, c'est le match !», a ajouté le Lillois.