Un ancien joueur du FC Barcelone ne veut ni Kylian Mbappé ni Erling Haaland

Des déclarations qui peuvent surprendre. Dans un entretien accordé au Mirror, l'ancien joueur du FC Barcelone Albert «Chapi» Ferrer s'est livré sur l'actualité blaugrana et notamment sur les besoins offensifs de l'équipe après les départs de Luis Suarez, parti à l'Atlético de Madrid l'an passé, et de Lionel Messi, au Paris Saint-Germain depuis cet été : «On verra comment Memphis se comporte, mais ce n'est pas un vrai numéro 9. N'oublions pas que le Barça a perdu Messi et Suarez en deux ans. Cela représente une moyenne de 50 buts par saison. Pour gagner de manière réaliste, ils ont besoin d'un attaquant de pointe, mais ils doivent tenir compte de leur façon de jouer. Ils ont toujours plus de 70% de possession de balle, ce qui signifie que l'opposition attend derrière et ne laisse pas d'espace.»

Et selon lui, pour remplacer les deux sud-Américains, ni Kylian Mbappé ni Erling Haaland n'auraient le profil adéquat pour s'adapter à ce FC Barcelone : «Je pense que Barcelone peut se battre pour les titres même maintenant, mais je pense qu'ils ont besoin d'un attaquant pour faire la différence. Si vous regardez les grands clubs, la plupart d'entre eux ont un attaquant de pointe qui marque 20 buts chaque saison et c'est quelque chose qui manque au Barça. [...] Je ne dis pas que Mbappé et Haaland ne s'intégreraient pas, mais ils pourraient ne pas jouer un football avec lequel ils sont à l'aise. Ils ont besoin d'un attaquant, mais vous devez faire attention au type d'attaquant dont vous avez besoin, compte tenu des circonstances et de la philosophie du club», a-t-il déclaré au tabloïd anglais.