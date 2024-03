Lille-Lens : la réaction à chaud de Massadio Haïdara

Lens n’y arrive plus. Opposé Lille, le club artésien s’est incliné en ouverture de la 27e journée de Ligue 1 (2-1). Après avoir lourdement chuté contre l’OGC Nice avant la trêve internationale, les Sang et Or enchaînent avec une deuxième défaite consécutive et restent sous la menace de l’OM et de Rennes, en embuscade pour la sixième place. Interrogé sur la prestation de son équipe, Massadio Haïdara a estimé que les Lensois avaient réagi trop tardivement pour espérer accrocher le point du nul.

«Je pense qu’on avait bien commencé les dix premières minutes. Après on a pris ce but qui leur a donné la confiance et à partir de là, ils ont commencé à prendre le jeu à leur compte. On était plutôt bien dans le match quand même. On prend encore un deuxième but en seconde période avant de revenir au score grâce à Elye (Wahi ndlr). Mais il ne nous restait plus assez de temps pour revenir. On a donné tout ce qu’on avait ce soir, mais il va falloir relever la tête pour rebondir», a indiqué le défenseur lensois au micro de Prime Video.