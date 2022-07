L’OM est encore très loin d’être prêt

La suite après cette publicité

Cette fois, l’Olympique de Marseille allait avoir autre chose à se mettre sous la dent ce samedi en fin d’après-midi, au Stade Parsemain de Fos-sur-Mer. En effet, sans faire offense aux amateurs de Marignane-Gignac-Cote-Bleu, qui se sont inclinés quatre buts à 1 au Centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus mercredi dernier, c’était Norwich qui s’avançait. Oui, ce n’est toujours pas un cador européen, mais c’est une équipe qui vient de quitter la Premier League.

Sans idée et sans vraiment de jus, l’Olympique de Marseille s’est incliné sur le score de trois buts à zéro et a fini la rencontre avec de nombreux jeunes sur le terrain (Mmadi, Targhaline, Ben Seghir notamment). Alors, oui, Norwich est plus avancé dans sa préparation et n’a finalement pas dominé la rencontre, mais il fallait en mettre bien plus pour espérer s’imposer.

Physiquement ça coince

On a pu voir quelques idées intéressantes, comme on avait déjà vu lors de la première rencontre, avec un jeu très direct et une largesse recherchée, mais Jordan Amavi, précieux dans l’effort, manquait de qualité technique pour trouver un Bakambu aussi imprécis qu’introuvable.

Évidemment, il faut se montrer patient. Pour plusieurs raisons. La première est que physiquement, les Olympiens sont encore très loin d’être prêts. La différence de style est telle avec ce qu’ils ont connu l’année passée sous Jorge Sampaoli, qu’il faut probablement la digérer aussi.

L’effectif va encore beaucoup bouger

Dans un troisième temps l’effectif de l’OM tourne beaucoup sur ces rencontres et tout cela devrait s’affiner dans les semaines prochaines d’autant que l’effectif risque de pas mal bouger. Jacques Cardoze répétant ce qu’avait évoqué le président Pablo Longoria, à savoir qu’il y aurait, cet été, entre cinq et huit recrues supplémentaires.

Igor Tudor, le nouveau coach de l’équipe, s’est présenté en bord de terrain devant les journalistes à l’issue de la confrontation. « Non, il n’y a aucun raison de s’inquiéter. Nous venons juste de commencer, nous travaillons très dur. Je suis ce genre de coach qui aime travailler énormément pendant la pré-saison, pour obtenir des résultats au cours de l’année », a-t-il convenue. L’heure n’est donc pas au pessimisme mais on peut être réaliste : l’OM est loin d’être prêt.