Liverpool : Curtis Jones le phare dans la tempête

Actuellement dans une série noire avec 6 défaites lors de ses 7 derniers matches de Premier League, Liverpool vit un véritable cauchemar. Bien parti pour connaître une saison blanche, le club de la Mersey dispose toutefois d'une belle opportunité de sauver l'exercice 2020/2021 avec la Ligue des Champions. Encore en course au stade des huitièmes de finale, les Reds restent sur un succès 2-0 contre le RB Leipzig et tenteront de convertir l'essai à Budapest lors d'une rencontre délocalisée. Au match aller, on attendait Thiago Alcantara pour guider le milieu de terrain, mais l'Espagnol vit décidément une adaptation chaotique au jeu de Liverpool. Tout le contraire de Curtis Jones qui est comme un poisson dans l'eau. Utilisé à quelques reprises la saison dernière alors qu'il avait fait ses débuts en FA Cup le 7 janvier 2019 avec les Reds, le milieu anglais de 20 ans ne cesse de prendre en épaisseur.

Devenu international espoir, il a aussi pris du gallon dans le milieu de terrain. Si bien qu'il dispose d'un meilleur temps de jeu que James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain ou encore Naby Keïta. Trois joueurs qui ont soit été précieux dans les derniers titres acquis ou qui ont coûté beaucoup d'argent. Utilisé à 30 reprises toutes compétitions confondues, il a inscrit 4 buts et 4 passes décisives. Il se distingue par une belle recherche de la verticalité et son profil est assez différent de ceux de Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum et Thiago Alcantara. Également capable de beaucoup se projeter, il vient souvent donner des solutions à Sadio Mané, Roberto Firmino et Mohamed Salah sur le front de l'attaque. Des capacités qu'il doit à la légende des Reds Steven Gerard qui l'utilisait comme ailier gauche quand il était coach de l'équipe des jeunes de Liverpool.

Une belle précocité et beaucoup de caractère

Promis à un brillant avenir depuis ses années avec la réserve de Liverpool, Curtis Jones ne laisse personne insensible du côté du Merseyside.« Il n’y a vraiment aucune faiblesse dans son jeu. Il a cette confiance inhabituelle en lui-même, que vous ne voyez pas très souvent. Vous ne le voyez que dans ceux qui sont destinés à aller tout en haut» avait déclaré Gary O’Neil, directeur adjoint de l’équipe des moins de 23 ans de Liverpool à BBC Radio 5Live. Le coach de Curtis Jones, Jürgen Klopp, se montre lui aussi avare en compliments avec son protégé. «Certaines personnes vous diront qu’à Liverpool, les gens grandissent rapidement et je ne parle pas du club, je veux dire de la ville. Il a 19 ans jusqu’à ce qu’il entre sur le terrain. C’est à cela qu’ils doivent tous ressembler. Quand vous dites qu’une personne a 19 ans, elle est autorisée à faire telle ou telle erreur. Chaque joueur peut faire des erreurs. Ce n’est pas un problème, nous pouvons régler cela en équipe.»

«Mais quand on parle des enfants, on oublie constamment Curtis parce qu’on ne le voit plus comme un gamin. Mais il l’est, donc c’est bien. Il doit juste continuer à travailler dur et garder les pieds sur terre, puis son avenir pourrait être plutôt prometteur» a déclaré le coach allemand en conférence de presse. En avance sur son âge et sur les autres "Baby Reds" que sont Neco Williams (19 ans), Rhys Williams (20 ans), Caoimhin Kelleher (22 ans), Yasser Larouci (20 ans), Paul Glatzel (20 ans) ou encore Harvey Elliott (17 ans, prêté à Blackburn), Curtis Jones se bat désormais pour une place de titulaire. Régulier dans ses performances et excellent contre Leipzig en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, il devrait être de la partie contre le club allemand que ce soit en tant que titulaire ou en sortie de banc. Natif de Liverpool et au club depuis ses 9 ans, celui qui est encore sous contrat jusqu'en juin 2025 tentera encore une fois de surprendre son monde, et ce malgré une forte concurrence à son poste.