C’est déjà la guerre en interne au Borussia Dortmund !

Une saison assez inégale. L’an dernier, le Borussia Dortmund a tout connu. Brillants en C1, les Marsupiaux n’ont pas su en faire de même en Bundesliga. En effet, les hommes d’Edin Terzić ont terminé à une triste cinquième place, pas aidé par un début de saison raté et un parcours énergivore sur la scène continentale. Qualifié pourtant en Ligue des Champions pour la saison qui démarre dans quelques semaines, le BVB a de sérieux motifs d’espoir.

La suite après cette publicité

Dans un premier temps, le club de la Ruhr a réalisé un mercato solide jusqu’ici. En effet, Waldemar Anton, Serhou Guirassy, Pascal Gross et Yan Couto ont posé leurs valises du côté du Signal Iduna Park, où ils seront entraînés par Nuri Şahin, le nouveau tacticien de Dortmund. Mais voilà, alors que tout semblait se dérouler pour le mieux dans l’ouest de l’Allemagne, Sport Bild est arrivé avec de mauvaises nouvelles ce dimanche soir. En effet, à en croire les indiscrétions de nos confrères d’outre-Rhin, la guerre bat son plein entre les dirigeants des Marsupiaux.

À lire

Lille a retenté le coup pour Youssoufa Moukoko

Sven Mislintat est en grand danger !

Un homme serait particulièrement pointé du doigt : Sven Mislintat. D’après le média allemand, la situation avec le responsable du recrutement serait irrespirable alors que la relation avec Nuri Şahin serait délétère. Arrivé il y a trois mois, le dirigeant de 51 ans serait déjà sous la menace d’un licenciement. Pour rappel, ses précédentes expériences avec Arsenal et l’Ajax Amsterdam s’étaient également terminées en eau de boudin. Plusieurs griefs seraient retenus contre Mislintat. D’une part, sa présence remarquée par les médias lors d’un entraînement à Brakel n’a pas été du goût de l’ancien milieu de terrain qui l’a fait remarquer à ses dirigeants.

La suite après cette publicité

Le courant ne passerait pas avec Sven Mislintat, dont la présence jugée trop dominante dans les débats aurait été pointée du doigt. Réputé pour son grand talent à repérer de vraies pépites sur le marché des transferts, le dirigeant allemand aurait pris ses aises et aurait décidé de contacter plusieurs joueurs sans en parler à ses supérieurs Sébastien Kehl et Lars Ricken. Bild rapporte notamment que les deux directeurs sportifs ont eu gain de cause pour l’arrivée de Yan Couto, un joueur qui n’avait clairement pas les faveurs de Sven Mislintat, très critique à son égard. Pour finir, plusieurs fuites de la presse, qui émaneraient de ce dernier, n’aurait pas plu à ses collègues. Pour toutes ces raisons, l’avenir de Mislintat à Dortmund s’écrit en pointillés alors que la confiance avec ses collègues s’étiole au gré des jours.