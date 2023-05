Erling Haaland aurait pu signer à Manchester United… en 2018

La suite après cette publicité

Il fait aujourd’hui le beau temps de Manchester City, et pourtant il aurait pu aller chez l’ennemi. Erling Haaland, qui réalise cette saison un premier exercice historique en Premier League sous la tunique cityzen, avait en effet vu son nom être proposé à Manchester United… il y a cinq ans. C’est en tout cas ce qu’a rapporté son ancien entraîneur à Molde, Ole Gunnar Solskjaer, au cours d’une rencontre avec une centaine de supporters des Red Devils vendredi.

«Je les ai appelés six mois avant qu’on me propose le poste à United. Je l’ai proposé pour quatre millions de livres. Nous aurions dû l’avoir, mais ils ne m’ont pas écouté. Où est-il maintenant ? Ne me demandez pas, ne demandez pas…», a-t-il rappelé dans des propos rapportés par le journal norvégien Verdens Gang. Si Solskjaer ne prononce pas une seule fois le nom d’Erling Haaland, la publication assure que l’ancien joker de luxe des Red Devils faisait bien référence à son cadet dans son discours.

