États-Unis : la promesse très osée de Mauricio Pochettino à Donald Trump !

Depuis la nomination de Mauricio Pochettino à la tête de l’équipe nationale des États-Unis en septembre 2024, la sélection américaine a entrepris une phase de transformation ambitieuse. Pochettino, fort de son expérience en Premier League avec Tottenham et Chelsea, a exprimé sa conviction que les États-Unis ont le potentiel pour devenir une puissance majeure du football mondial. Sous sa direction, l’équipe s’est illustrée en atteignant les demi-finales de la Ligue des Nations de la CONCACAF, malgré des absences notables comme celles d’Antonee Robinson et d’Auston Trusty. Le retour de Tyler Adams, qui a souligné l’importance de remporter une quatrième Ligue des Nations consécutive, a été la bonne nouvelle pour l’équipe américaine.

Avec des talents tels que Christian Pulisic et l’impact de Lionel Messi en MLS, Pochettino s’efforce d’instaurer une mentalité gagnante en vue de la Coupe du Monde 2026, que les États-Unis co-organiseront. Les enjeux actuels résident dans le renforcement de cette dynamique positive et la préparation optimale pour le Mondial, avec l’ambition de positionner les États-Unis parmi les leaders du football international. La prochaine opportunité pour Pochettino de préparer l’USMNT pour la toute première Coupe du monde à 48 équipes de l’année prochaine se présente cette semaine avec la finale de la Ligue des Nations de la Concacaf. Les États-Unis affronteront le Panama au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie, jeudi, et le vainqueur rencontrera le vainqueur entre le Mexique et le Canada au même endroit dimanche.

Une nation top mondiale dans 5 ans ?

Mauricio Pochettino a déclaré que l’équipe nationale masculine américaine pourrait être la meilleure du monde d’ici « cinq ou dix ans » en raison de l’investissement croissant dans le football dans le pays : «avant la Coupe du monde, l’équipe américaine de football va construire un centre d’entraînement exceptionnel à Atlanta, qui sera l’un des plus incroyables au monde. Ce sera la base du football. C’est le moment où les gens comprendront que le football sera un sport sérieux, car il aura un foyer. Nous devons féliciter la fédération et tous les donateurs qui contribuent au développement de ce sport, car il est numéro 1 mondial. Dans cinq ou dix ans, nous pouvons assurément être numéro 1 mondial. C’est possible». Pochettino a également été interrogé sur une récente interaction entre le président Donald Trump et le président de la FIFA, Gianni Infantino. Interrogé par Trump lors d’une réunion dans le Bureau ovale sur les chances des États-Unis de remporter la Coupe du Monde l’année prochaine, Infantino avait répondu : "oui, avec le soutien du public". «J’ai été déçu par sa réponse. Il aurait dû plutôt dire : « tu devrais demander conseil à ton grand entraîneur, Pochettino, car il pourra certainement te donner un meilleur avis !"», a-t-il plaisanté, avant de conclure. «Président, avec votre aide, avec les supporters qui soutiennent l’organisation de la Coupe du Monde, tout est possible».

L’ancien entraîneur de Tottenham et du PSG est sûr de lui et a même fait la promesse à ses dirigeants, aux supporters et à Donald Trump : les États-Unis vont bientôt dominer le football mondial. Malgré cette promesse faite au président, Mauricio Pochettino refuse de mélanger le football et la politique : «nous devons jouer pour notre pays, mais toujours sur le terrain en essayant de nous améliorer, de battre l’adversaire. Et je pense que c’est une grave erreur de parler de politique, car je pense que les gens ne s’attendent pas à ce que nous parlions de cette façon. C’est pourquoi je pense que c’était toujours ma façon de faire. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas fort et que j’ai mes valeurs et ma vision de la situation, mais je pense qu’être respectueux, clair et fort, c’est… se taire et se concentrer uniquement sur le joueur qui joue et qui essaie de gagner. Nous voulons détruire le Panama, nous voulons détruire le prochain. Quand je dis que nous détruisons, c’est dans un sens sportif». Les récents commentaires du président Donald Trump concernant la souveraineté du canal de Panama ont introduit une couche de tension dans le match revanche très attendu entre l’USMNT et le Panama, après la victoire 2-1 des Canaleros lors de la Copa América de l’été dernier. En tout cas, le projet de Pochettino dans le pays de l’oncle Sam prend de l’ampleur.