AC Milan : un départ d’Olivier Giroud se profile

Il vieillit comme le bon vin. Âgé de 37 ans, Olivier Giroud est toujours un titulaire indiscutable avec l’AC Milan et l’équipe de France. Un statut plus qu’honorable pour un joueur qui a souvent été discrédité à travers sa carrière. Pour autant, alors que son contrat expire en juin prochain, son avenir en Lombardie s’écrit entre parenthèses. Alors que les Rossoneri n’étaient pas contre une prolongation de leur buteur français il y a quelques semaines encore, les dernières informations de la Gazzetta dello sport ne vont pas en ce sens.

D’après le quotidien transalpin, le natif de Grenoble serait de plus en plus tenté à l’idée de rejoindre les États-Unis et la MLS à l’issue de la saison. En outre, deux destinations l’intéressent plus que d’autres : New York et Los Angeles. D’après le média italien, un départ vers le Los Angeles FC pourrait avoir les faveurs de Giroud qui souhaiterait retrouver son grand ami Hugo Lloris en Californie. Parée à voir le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France plier bagage à l’issue de la saison, la direction milanaise a déjà coché plusieurs noms pour le remplacer dont ceux de Joshua Zirkzee, Benjamin Sesko ou encore Jonathan David.