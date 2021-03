L'OM et André Villas-Boas, c'est vraiment terminé

La suite après cette publicité

Tourner la page. L'Olympique de Marseille a décidé de tout changer pour repartir de l'avant. Jacques-Henri Eyraud officiellement remplacé par Pablo Longoria, Jorge Sampaoli prendra lui place sur le banc phocéen dès que les règles sanitaires le lui permettront.

Et pour faire table rase du passé, le propriétaire Frank McCourt et sa nouvelle direction ont décidé de régler le différend en cours avec André Villas-Boas, démissionnaire le 2 février après une conférence de presse de fin de mercato des plus surprenantes.

AVB et son staff libres comme l'air

«J'ai présenté ma démission à la direction à cause de ça (l'arrivée d'Olivier Ntcham, NDLR). Sans rien voler de la part de l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision par rapport aux besoins de l'équipe et au joueur qui est arrivé (Olivier Ntcham, ndlr). J'ai pris la décision de présenter ma démission à la direction», expliquait-il.

Mis à pied à titre conservatoire dans la foulée, le technicien attendait de connaître son sort. Et selon RMC Sport, les deux parties sont finalement parvenues à un accord pour une résiliation à l'amiable. Le Lusitanien, arrivé à Marseille à l'été 2019, et son staff ne sont donc plus contractuellement liés à l'écurie olympienne. Le chapitre AVB refermé, l'ère Sampaoli peut démarrer.