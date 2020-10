La Juventus arrache enfin Federico Chiesa à la Fiorentina

La suite après cette publicité

Tout le monde se rappelle d'Enrico Chiesa, l'attaquant italien, notamment de Parme. Mais son fils, Federico, se fait un prénom depuis quelques années sous les couleurs de la Fiorentina. L'année passée, le droitier de 22 années a inscrit onze réalisations et donné six passes décisives avec la Viola. Et déjà l'été dernier, il avait été associé à un transfert du côté de l'ogre transalpin, la Juventus Turin.

Cette année est la bonne ! En ce jour le plus long, les Juventini ont réussi à contenter leurs homologues florentins et les faire craquer pour lâcher leur ailier. Son contrat vient d'être officiellement déposé auprès de la Ligue Italienne.

Un coup à 50 M€ !

Pour faire craquer la Viola, les Turinois ont proposé un prêt payant de deux années. La première année, les champions d'Italie en titre débourseront deux millions d'euros, puis huit l'année d'après. Mais ce n'est pas tout. Dans cet accord, il existe aussi une obligation d'achat de l'ordre de 40 millions d'euros ! La Juve va donc débourser cinquante millions d'euros pour Federico Chiesa.

Elle sera automatiquement levée si l'une de ces trois conditions est remplie : Chiesa joue 60% des matches pendant au moins 30 minutes, Chiesa marque au moins 10 buts et 10 passes décisives en deux saisons, dans la même période, la Juve termine dans le top quatre. L'international italien (19 sélections, un but) va donc venir garnir un effectif et un secteur offensif très fourni puisqu'on y retrouve notamment Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Alvaro Morata et Federico Bernardeschi.