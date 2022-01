FC Barcelone, Juventus : gros retournement de situation dans le dossier Alvaro Morata

La suite après cette publicité

Il devait être la troisième recrue hivernale catalane, après Dani Alves et Ferran Torres. Les médias espagnols et italiens étaient unanimes à ce sujet, et toutes les parties impliquées - le Barça, la Juve, l'Atlético et le joueur - semblaient être d'accord pour que l'international ibérique débarque au Camp Nou. Xavi, qui le considère comme l'un des meilleurs joueurs offensif de la planète, avait même appelé le joueur formé à l'Atlético pour le convaincre.

Mais visiblement, la donne a bien changé, et tout indique que le buteur de la Roja ne signera pas au FC Barcelone. Du moins, pas cet hiver. Et ce n'est pas une information d'un média qui le confirme, mais bien les propos de Massimiliano Allegri en conférence de presse. « Alvaro Morata ne part pas, c'est un footballeur qui est performant. Son problème, c'est qu'on lui attribue des mauvaises étiquettes. Mais ici, il est important », a lancé l'Italien ce mercredi.

Allegri compte sur lui

« J'ai parlé avec lui, et je lui ait dit qu'il ne bougera pas d'ici. Dossier clos », a conclu le tacticien transalpin. Voilà qui est clair. Le FC Barcelone va donc devoir se tourner vers d'autres pistes pour renforcer l'attaque de l'équipe de Xavi. Le plan B, qui menait à Edinson Cavani, semble aussi irréalisable car l'Uruguayen ne devrait pas quitter Old Trafford au cours de ce mois.

Reste également à savoir comment réagira le joueur à cette annonce, puisque les publications espagnoles expliquaient qu'il avait particulièrement envie de rejoindre la Catalogne, et qu'il l'avait ainsi fait savoir à ses proches. Le feuilleton du nouveau numéro 9 du FC Barcelone risque donc de se prolonger jusqu'à la toute fin du mois de janvier...