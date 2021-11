Olivier Ntcham retrouve le sourire loin de l'OM

En l'espace de deux mois, Olivier Ntcham (25 ans) a déjà davantage joué avec Swansea qu'en cinq mois avec l'Olympique de Marseille. Arrivé en toute fin de mercato au Pays de Galles, le milieu de terrain a déjà disputé 9 rencontres de Championship (6 titularisations, 3 entrées en jeu), contre seulement 6 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot phocéen (3 titularisations, 3 entrées en jeu). Les sensations sont donc forcément bien meilleures chez les Swans qu'à l'OM, où son arrivée avait provoqué, selon la version officielle de ce dernier, le départ d'André Villas-Boas du club.

« L’une des choses qu’on s’était dites entre nous c’était que nous ne signerions aucun joueur sans la validation du coach. Nous étions en janvier (2021) et nous avons reçu une offre d’Aston Villa pour l’un de nos milieux de terrain (Morgan Sanson). Nous rations toutes les cibles que nous avions parce qu’elles étaient soit trop chères, soit c’était trop tard. Et soudain, nous n’avions plus d’options. Et le lendemain je me réveille et nous avons signé Ntcham. Ntcham ! Je n'ai pas dit oui à Ntcham. Nous n'avons pas eu de conversation avec moi disant que j’ai dit oui à Ntcham. Donc je suis parti», a récemment expliqué le technicien portugais à The Athletic.

L’étrange épisode OM

Une version que l'ancien Havrais, fraîchement débarqué en prêt en provenance du Celtic, avait plutôt contestée lors de sa présentation officielle, donnant une autre explication. «Son agent (à André Villas-Boas, ndlr) voulait travailler avec moi, il voulait même un mandat exclusif sur Marseille que je n’ai pas accepté, et je pense que, par la suite, il s’en est suivi tout ça. Ça m’a beaucoup surpris, mais après j’ai fait abstraction de cette histoire. J’ai positivé et j’ai regardé de l’avant», a-t-il lâché. Un épisode qui marquera au fer rouge une aventure phocéenne qui n'aura jamais véritablement démarré...

Au Liberty Stadium, le n° 10 dans le dos (il succède à un certain André Ayew, autre ancien Marseillais), l'ex-international Espoirs tricolore (20 sélections, 1 but) est considéré comme un joueur important par son manager Russel Martin. «J'ai parlé de lui avec Scott Brown (ancien capitaine du Celtic) et d'autres joueurs. Il ne m'en ont dit que du bien. Il a joué pour un club avec des attentes très élevées, la pression de gagner chaque semaine et de jouer la Ligue des Champions. C'est un joueur brillant», expliquait ce dernier quelques jours après son arrivée. Ses premiers pas, dans un rôle un peu plus offensif, ne le démentent pas (déjà 2 buts et 1 passe décisive au compteur).

Swansea sous le charme

Sa dernière sortie contre Peterborough ce samedi (3-0, 15e journée) l’enthousiasme même clairement. «Olivier va être spécial pour nous. Il est talentueux mais très humble. Sa façon d’interagir avec ses partenaires, c’est un super mec, un homme impressionnant. Le public aime ça. Je suis content qu’il ait marqué aujourd’hui (samedi), ça va lui faire le plus grand bien», a-t-il lancé face à la presse, persuadé que ce n’est que le début. «Aujourd’hui, il a été top top, mais je pense qu’il va être de mieux en mieux.»

Quelques pépins physiques l'ont pour l'heure en effet encore empêché d'arriver au meilleur de sa forme. Laissé libre par le Celtic cet été, Olivier Ntcham, qui disposait de touches en Grèce (AEK) et en Ligue 1 cet été, retrouve donc doucement mais sûrement ses sensations avec Swansea, laissant le souvenir douloureux de l'OM derrière lui. Et ce n’est visiblement que le début.