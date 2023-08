Le sacre de Cristiano Ronaldo fait le tour du monde, Harry Kane déjà moqué pour ses débuts avec le Bayern

Cristiano Ronaldo est éternel !

Premier titre pour Cristiano Ronaldo à Al Nassr ! Cristiano Ronaldo, le premier ambassadeur du championnat saoudien a frappé fort hier ! Auteur d’un doublé, le Portugais a offert la Coupe arabe des clubs champions à Al Nassr ! On retrouve la joie des champions sur la couverture d’Arriyadiyah. Mené 1 à 0 et réduit à 10 contre 11 contre Al Hilal, Al Nassr a pu compter su sa star CR7 qui a planté un doublé avant de sortir sur blessure, en larmes. Suffisant pour permettre à son club de remporter la victoire après prolongation. Le journal Alwatan parle de leader mondial pour qualifier ce premier sacre d’Al Nassr. Au pays, la presse portugaise rend hommage à Cristiano Ronaldo. Le journal Record reprend une photo de Ronaldo tout sourire avec le trophée. Le journal A Bola parle de Ronaldo comme étant le nouveau «roi d’Arabie» ! Une chose est sûre, CR7 à beau partir à l’autre bout du monde, les trophées le suivent n’importe où !

La malédiction Harry Kane

En Allemagne, le premier jour de Kane au Bayern a été pour le moins mouvementé comme le placard le journal Bild ce dimanche. Signature le matin et premier match le soir ! Le nouveau numéro 9 des Munichois a disputé 30 petites minutes lors de la Supercoupe d’Allemagne et n’a rien pu faire ! Grosse défaite 3-0 face au RB Leipzig avec un Dani Olmo en feu ! L’Espagnol a claqué un triplé dont un sublime but qui a laissé sur place De Ligt ! En Espagne, on se moque de Kane et de sa malédiction, comme vous pouvez le voir dans les pages intérieures du journal AS. Pareil pour Marca qui évoque les débuts frustrants de Kane à cause du festival Olmo. Au pays, les débuts ratés de Kane à Munich font aussi la Une du Sunday Mail. Mais globalement, c’est le départ du serial buteur anglais qui est relayé Outre-Manche. Le Sunday Star dit adieu à celui qui est désormais le nouveau numéro 9 du Bayern Munich, et en allemand !

Hey Jude !

Le Real Madrid a parfaitement lancé sa saison avec une victoire 2-0 contre l’Atlétic. Sérieux et appliqués, les Madrilènes ont réussi leurs débuts en Liga. Et ils ont été guidé par un homme, un certain Jude Bellingham, déjà auteur de son premier but en match officiel avec le Real Madrid ! Le journal AS s’enflamme et écrit sur sa Une : « le nouveau chef, c’est Bellingham » ! Si Rodrygo a ouvert la marque, c’est bien l’Anglais qui fait la couverture de la presse madrilène ! Le journal Marca illustre sa Une avec la célébration de Jude, «digne d’une cathédrale» ! A noter que cette victoire a fait des dégâts avec la sortie sur blessure d’Eder Militao, comme le relaye le Mundo Deportivo. Le pire est à craindre pour le Brésilien qui souffre d’une blessure au genou d’après les premiers mots de son coach.