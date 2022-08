Ligue 1 : Lorient répond à l'OL après le report du match

Après des jours d'incertitude, l'état actuel de la pelouse du stade du Moustoir - qui a accueilli cette semaine le Festival interceltique - ne permettait pas d’assurer la sécurité des acteurs du jeu pour la rencontre FC Lorient – OL programmée ce dimanche, à 13h. En conséquence, la Commission des Compétitions de la LFP a décidé de reporter le match à une date ultérieure. Après cette annonce, l'OL déplorait «qu'une solution de repli n'ait pas pu être anticipée» et regrettait «que le FC Lorient n'ait pas mis tout en œuvre pour empêcher cette situation».

La suite après cette publicité

Pourtant, les Merlus ont réagi à cette déclaration lyonnaise, dans les colonnes de L'Équipe. «On s'est donné beaucoup de mal pour que la rencontre ait lieu. On a mobilisé les équipes, on a fait des tests : la pelouse était catastrophique lundi, quasi acceptable aujourd'hui (vendredi), mais il y avait trop d'incertitudes. Je réfute qu'on n'ait pas anticipé. Depuis 2016, depuis que l'on a notre pelouse hybride, on a toujours pu jouer après le Festival interceltique. D'ailleurs, si la LFP avait estimé que l'on n'avait pas tout fait pour jouer, elle aurait certainement pris une autre décision», a indiqué Arnaud Tanguy, le directeur général du club lorientais. Toujours selon le quotidien sportif, la rencontre devrait être reprogrammée en septembre.