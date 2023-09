La guerre des goals est déclarée à Arsenal

La suite après cette publicité

C’est un problème auquel allait être forcément confronté Mikel Arteta. En faisant venir David Raya (28 ans) cet été, en prêt (payant) en provenance de Brentford, l’entraîneur espagnol densifiait la concurrence au poste certes, mais il devait surtout faire cohabiter deux numéro un. Aaron Ramsdale avait de quoi s’inquiéter, d’autant qu’il avait commis quelques erreurs en fin de saison dernière, dont une face à Southampton, qui a presque définitivement offert le titre à Manchester City. S’il a bien débuté la saison comme titulaire, voilà deux rencontres qu’il démarre sur le banc de touche, laissant la place à son rival espagnol.

« David Raya va apporter de meilleures qualités pour notre modèle de jeu, c’est très simple, assurait Arteta pour justifier la venue de Raya. Nous voulons deux joueurs par position qui peuvent faire cela. Ça peut arriver à notre gardien, c’est même arrivé à Thibaut Courtois. Il faut se préparer car la question ne sera pas de savoir pourquoi on a deux gardiens de cette envergure mais si Aaron se blesse aux croisés, on fait quoi ? On change tout. Nous devons donc être préparés, nous devons être proactifs et nous avons maintenant deux excellents gardiens. » Sauf que ce choix ne fait bien sûr pas que des heureux.

Arteta doit gérer la cohabitation de ses deux gardiens

Envoyé sur le banc face à Everton le week-end dernier, puis contre le PSV Eindhoven en Ligue des Champions en milieu de semaine, Aaron Ramsdale ne semblait pas très heureux. La presse anglaise n’a pas manqué de faire réagir Arteta à ce sujet avant le derby face à Tottenham dimanche (15h). «Je comprends, c’est très difficile. Je souffre et me soucie de chaque joueur qui ne joue pas. Mais c’est la compétition et c’est mon travail de prendre des décisions de la meilleure façon possible pour l’équipe. C’est ce que j’attends de chaque joueur, car lorsque vous êtes sur le terrain, il y a quelqu’un d’autre qui n’y est pas», évacue l’entraîneur.

Arteta a même admis son envie de changer de gardien pendant les derniers matchs sans avoir franchi le pas. Excellent depuis son arrivée chez les Gunners il y a deux ans malgré quelques petites passages à vide, l’Anglais de 25 ans doit désormais mettre les bouchées doubles pour retrouver sa place de titulaire. Très apprécié du vestiaire et des supporters, il peut au moins compter sur du soutien. Pour la suite, et alors qu’Arteta assure qu’il n’a pas encore choisi son gardien pour le North London Derby, il sera attendu au tournant. D’autant que David Raya ne compte pas perdre sa place à son tour.

Raya compte bien garder son poste

«C’est son choix (à Arteta, ndlr), ce n’est pas mon choix», tranchait l’ancien de Brentford mercredi soir après son premier match de C1, comme pour mieux clore le débat. «Si Aaron (Ramsdale) revient, il devra se battre pour l’équipe et gagner des matchs. Je pense que c’est la première fois que deux des meilleurs gardiens font partie de la même équipe. Cela fait partie du football désormais. J’ai joué les deux derniers matchs et je ne sais pas ce qui va se passer dimanche.» Passer numéro un pour le moment, c’est bien Raya le favori pour affronter les Spurs ce dimanche, au grand dam de Ramsdale. C’est aussi un petite bombe à retardement pour Arteta…

