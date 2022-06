Bordeaux compte sur le jeune Junior Mwanga

Après une saison catastrophique en Ligue 1, Bordeaux a logiquement été condamné à la Ligue 2. Et si pour lancer son opération remontée, les Girondins vont s'activer sur le marché des transferts, l'idée est aussi de faire confiance aux jeunes du centre de formation. La prolongation de David Guion, qui a prévu de surtout miser sur les jeunes de son effectif, va d'ailleurs dans ce sens. La saison dernière, un défenseur central a d'ailleurs tapé dans l'oeil de l'ancien coach de Reims : Junior Mwanga.

Le jeune joueur de 19 ans qui avait connu une saison très aboutie avec la réserve bordelaise avait beaucoup plu à David Guion au point même de l'intégrer au groupe et de le titulariser lors de la dernière journée de Ligue 1 face à Brest (victoire 4-2). Et sa prestation, sa première en pro, a été jugée convaincante puisque depuis la fin de saison, Bordeaux négocie pour prolonger son contrat. Le joueur, qui n'a qu'un contrat stagiaire pro pour le moment, souhaite continuer avec les Girondins d'autant plus que David Guion souhaite l'intégrer définitivement au groupe professionnel lors du prochain exercice. Junior Mwanga devrait bien être dans la rotation la saison prochaine et pourrait donc être une petite surprise. A suivre.