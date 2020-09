Tottenham, Real Madrid : Gareth Bale vide son sac !

La suite après cette publicité

Un nouveau Gareth Bale. A 31 ans, le Gallois avait besoin de changement et de prendre un nouveau départ. Depuis deux ans, le natif de Cardiff était poussé vers la sortie au Real Madrid où Zinedine Zidane ne comptait pas sur lui. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs, en Angleterre mais aussi en Chine, Bale n'a jamais lâché le morceau et n'a pas quitté les Merengues. Mais le joueur sous contrat jusqu'en 2022 a enfin accepté d'aller voir ailleurs. Et c'est à Tottenham, club où il évoluait avant de rejoindre la Casa Blanca, qu'il a décidé d'évoluer. Le 19 septembre, les Spurs ont officialisé son retour sous la forme d'un prêt.

Après un premier entretien accordé au site officiel de l'écurie londonienne, Gareth Bale s'est, cette fois-ci, exprimé dans la presse. Et c'est à Skysports qu'il a choisi de donner une interview. Contrairement à son agent Jonathan Barnett, qui a flingué Zinedine Zidane et le Real Madrid, le footballeur né en 1989 a opté pour une autre stratégie de communication, moins incisive. Questionné sur son passage au Real Madrid, il a répondu : «non, je n'ai aucun regret, non. J'essaye juste de jouer au football, c'est tout ce que je peux faire et tout ce qui est dit à l'extérieur est hors de mon contrôle. Comme je l'ai dit, je n'ai aucun regret sur ce que j'ai fait, quoi qu'on en dise, c'est leur avis. Je connais mon opinion sur moi-même et ma famille sait exactement ce que je suis, donc c'est tout ce qui m'importe».

Bale ne regrette pas son passage au Real Madrid

Une expérience dont il retient le positif et qui lui a permis d'en apprendre plus sur lui-même.«Évidemment, en découvrant une culture différente, un pays différent, j'ai dû grandir en tant que personne, sans parler du côté footballeur. Vous apprenez simplement à gérer les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Bien sûr, j'ai été dans des situations de pression immenses. J'ai eu des gens sur le terrain qui me sifflaient dans le stade. Alors oui, je viens d'apprendre à gérer ce genre de choses, à ne pas les prendre au sérieux, ni les prendre trop à cœur, et à aller de l'avant. C'est le football, quelque chose que vous aimez faire et vous avez besoin de donner le meilleur de vous-même, parfois c'est tout ce que vous pouvez faire».

Une philosophie qu'il compte bien appliquer chez les Spurs. «Bien sûr, lorsque vous rejoignez un club vous voulez bien faire, vous voulez aider l'équipe autant que vous le pouvez. Nous avons une grande équipe ici. Ils ont fait de bonnes choses. De toute évidence, pendant le temps où je suis parti, ils ont continué à évoluer et ont atteint la finale de la Ligue des champions. Le club a un nouveau stade, le club lui-même est meilleur, ils font mieux en Premier League chaque année. Je veux juste amener quelque chose. Je veux essayer d'apporter un peu plus à l'équipe et essayer de progresser encore plus et continuer à pousser dans la bonne direction. Je ne fais que jouer. Je ne pense qu'à remettre ce maillot des Spurs (...) De toute évidence, il est décevant que les fans ne soient pas au stade pour mon premier match car je pense que la réception aurait été incroyable, mais j'ai juste hâte de jouer au football, de jouer avec l'équipe, de faire du mieux que je peux, aider l’équipe et faire une belle saison ensemble». Le nouveau Gareth Bale est arrivé, à Tottenham d'en profiter !