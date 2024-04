Ronald Koeman allume Luis Enrique sur l’ADN du Barça

Xavi a remporté son match face à Luis Enrique hier lors de PSG-FC Barcelone (2-3) en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Est-ce pour autant qu’il incarne davantage l’ADN du Barça ? Pas sûr mais en Espagne les propos d’avant match de Luis Enrique ont fait réagir. «Sans aucun doute, moi, avait immédiatement rétorqué le coach parisien en conférence de presse d’avant-match lorsque la presse lui a demandé lequel des deux entraîneurs représentait le mieux la philosophie des Blaugranas. C’est mon avis. La possession du ballon, les buts, la pression, les titres, les trophées. Je représente le mieux le Barça, même si d’autres pensent différemment.» Si Xavi n’avait pas souhaité rentrer dans la polémique, d’autres l’ont fait pour lui, comme celui qu’il a succédé sur le banc du Barça, un certain Ronald Koeman.

La suite après cette publicité

«Ses déclarations, avant un match comme celui-ci, sont déplacées. Je ne l’aurais pas fait, a réagi le sélectionneur des Pays-Bas lors d’une conférence de presse dans un golf de Barcelone. Je ne pense pas que ce soit bien d’aborder un sujet comme celui-là avant ce type de match. C’est mon opinion personnelle. Le résultat n’est pas celui qu’il (Luis Enrique) souhaite, même s’il reste le match retour.» L’ancien coach du Barça (2020-2021) a également souligné la bonne entente entre les deux hommes. «J’ai vu l’image des deux hier (l’embrassade dans les couloirs du Parc des Princes) avant le match, ils semblaient être de très bons amis. Mais je pense qu’il y a quelque chose de plus entre eux. Je pense. Je suppose que vous savez tout cela mieux que moi», poursuit celui qui a également porté les couleurs du club entre 1989 et 1995. Il a conclu son propos en donnant l’image qu’il avait de la philosophie du Barça. «L’ADN du Barça, c’est de gagner des titres. Il y a trois noms clés : Johan (Cruyff), celui qui a inventé tout cela. Il y a Pep (Guardiola), qui a joué le meilleur football. Et Messi. Si vous avez Messi, vous n’avez même pas besoin de parler d’ADN.»